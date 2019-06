Heidi Klum presenteert weer talentenjacht

Heidi presenteert de show overigens niet in haar eentje. Ze wordt bijgestaan door Tim Gunn, de mode-adviseur die eerder beginnende modeontwerpers begeleidde in Project Runway. De twee zijn ook uitvoerend producent van de nieuwe show.

In Making the Cut nemen zakenmensen en ontwerpers van over de hele wereld het tegen elkaar op. Ze proberen met verschillende opdrachten hun eigen merk naar het volgende niveau te tillen en zo de talentenjacht te winnen. De winnaar ontvangt een investering van 1 miljoen dollar. Onder anderen Naomi Campbell en Nicole Richie nemen plaats in de jury.

De talentenjacht moet volgend jaar verschijnen op Amazon.