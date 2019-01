James McAvoy oefende schizofrenie voor de spiegel

„We hadden een strak draaischema”, vertelt de acteur tijdens interviews in Londen. „Elke dag oefende ik voor de spiegel de persoonlijkheden die ik voor de scènes die op de planning stonden nodig had. Je kan heel goed zien wat je doet; ik had eigenlijk sinds de Toneelacademie niet meer op die manier geacteerd.” Het leukste personage vond hij in deze film Patricia. „Ze heeft een heel sexy vibe”, legt hij uit. „En ik kon haar rol ditmaal het meeste uitdiepen. Ze is celibatair, maar heeft wel doorlopend fantasieën over aangeraakt worden. Die enorme ambivalentie is heel fascinerend om te spelen.”

Daarnaast moest McAvoy vooral trainen om er in de scènes met ontbloot bovenlijf goed uit te zien. „Natuurlijk komt er, zeker als ik Het Beest speel, wel enige computertechnologie aan te pas”, lacht de ster. „Maar ook weer niet zoveel als je zou denken. Ik heb in korte tijd heel veel spiermassa moeten opbouwen, onder meer door veel te gewichtheffen en heel bewust te eten.”

Het was heel bijzonder om terug te kunnen keren als hetzelfde personage in een sequel, vertelt hij. „Het is bovendien een groot genot om met regisseur M. Night Shyamalan te werken. Het is af en toe heel fijn om op de set te staan bij iemand die exact weet wat hij wil en dat ook goed onder woorden kan brengen. Je leert al snel dat het helemaal geen zin heeft om tegen hem in te gaan; dat gaat alleen maar ten koste van je draaitijd, want uiteindelijk moet je hem toch gelijk geven.”

Glass draait vanaf vrijdag in de Nederlandse bioscopen.