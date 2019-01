Paul de Leeuw ondergaat knieoperatie

Paul houdt zijn volgers op Facebook op de hoogte van zijn bezoek aan het ziekenhuis. Zijn volgelingen en fans wensen hem massaal beterschap en sterkte toe. „Het was een klusje, sprak de orthopeed, maar het is geklaard!” laat De Leeuw weten bij een foto van zichzelf in het ziekenhuisbed.

De 56-jarige presentator werd eind 2013 ook geopereerd aan zijn knie. Destijds moest hij onder het mes omdat de knie problemen ondervond door het overgewicht van Paul de Leeuw. Sindsdien is de oud-NPO-coryfee regelmatig afgevallen.