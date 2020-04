Musical Waitress is afgeblazen

„Gezien de huidige situatie in Nederland, die momenteel erg onzeker is en waarbij de branche hard wordt getroffen, hebben we helaas moeten besluiten dat we momenteel geen mogelijkheden hebben om zo’n grootse productie als Waitress te produceren. Behalve de economische gevolgen voor de branche en ons bedrijf komen we ook in productionele problemen met de voorbereidingen”, aldus Iris van den Ende, CEO MediaLane en Miel Gouda, directeur Theater.

Van den Ende betreurt de beslissing. „We zijn ontzettend verliefd op de musical Waitress en onderzoeken of we deze prachtige productie in de toekomst toch nog naar de Nederlandse theaters kunnen brengen. De cast en alle andere betrokkenen zijn vandaag geïnformeerd. Dit is voor alle enthousiaste medewerkers, voor en achter de schermen, een emotionele klap.”

Taartenbakster

Zodra duidelijk is of het gaat lukken om Waitress op een later moment alsnog op de planken te brengen, wordt dit bekendgemaakt. Mensen die al kaartjes hebben gekocht voor voorstellingen, worden gecontacteerd.

Waitress vertelt over serveerster en taartenbakster Jenna, die door Willemijn Verkaik zou worden gespeeld. Ze wordt verliefd op de knappe nieuwe dokter die in haar stad belandt.