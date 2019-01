Rundfunk sluit tournee af met shows in Carré

De kaartverkoop van de laatste shows is vrijdag van start gegaan. Rundfunk bestaat uit Yannick van de Velde en Tom van Kalmthout. Het tweetal oogstte in 2015 en 2016 groot succes met een absurdistische komedie die zich afspeelde op een middelbare school. In de serie speelden tal van grote namen, zoals Pierre Bokma, bijrollen.

Van de Velde – de zoon van filmregisseur Jean van de Velde – en Van Kalmthout stopten na twee seizoenen met de serie, maar maakten vervolgens wel een theatervoorstelling. Met dit debuut wonnen zij vorig jaar de Neerlands Hoop, de theaterprijs voor het meest veelbelovende nieuwe talent. De jury prees het programma van het tweetal als „een verademing, met cabaret dat de grenzen oprekt én er prettig ver overheen gaat”.

Het tweetal, dat regelmatig te zien is in de populaire internetshow Dumpertreeten, maakte eerder deze maand bekend met een tweede voorstelling bezig te zijn. De eerste try-outs voor Rundfunk II vinden in het najaar van 2019 plaats. Over de inhoud van het programma is nog niets bekend.