Oud-manager R. Kelly geeft zichzelf aan

Volgens TMZ sprak Mason zijn bedreigingen in mei uit. „Ik ga je familie iets aandoen. Als ik je zie, dan pak ik je, ik vermoord je”, zou hij tegen de vader van Joycelyn Savage hebben gezegd. De vader claimt dat zijn dochter en andere vrouwen gegijzeld worden in een sekssekte van R. Kelly. Zijn dochter beweert echter dat ze uit vrije wil bij de zanger is.

Het arrestatiebevel tegen Mason werd al in augustus uitgegeven. Vrijdag meldde hij zich pas bij de politie. Na verhoor werd hij op borgtocht weer vrijgelaten.