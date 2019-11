Dubbel Nederlands succes bij Emmy Awards

De documentaire Dance or Die van Nieuwsuur-verslaggever Roozbeh Kaboly werd in juni 2018 uitgezonden door het NTR-programma Het uur van de wolf en gaat over de inmiddels 29-jarige Ahmad Joudeh. Hij is bezeten van dansen, maar de oorlog in zijn geboortestad Damascus maakt het hem onmogelijk om zijn passie uit te voeren. Het lukt de danser en choreograaf met behulp van Het Nationale Ballet om het geweld in zijn vaderland te ontvluchten en hij komt uiteindelijk in Nederland terecht. Inmiddels danst hij voorstellingen over de hele wereld.

Filmer Roozbeh Kaboly, die met zijn film de drie concurrenten John And Yoko: Above Us Only Sky, Michel Legrand: Sans Demi-Mesure en Ópera Aberta: Os Pescadores De Pérolasliet versloeg, liet na de uitreiking in New York via Twitter weten ’zeer, zeer, zeer vereerd!’ te zijn met zijn Emmy Award.

Ook Bellingcat - Truth in a Post-Truth World van regisseur Hans Pool ontving een Emmy. In de VPRO-productie wordt uitgelegd hoe onderzoekers van het journalistieke platform Bellingcat te werk gaan. De film onderzoekt of het medium wellicht een alternatief biedt voor de traditionele journalistiek, aangezien daar niet altijd tijd en/of budget is voor langer lopende onderzoeksjournalistiek. De film van Pool versloeg producties uit Brazilië, het Verenigd Koninkrijk en Qatar.

De Emmy Awards gelden als de belangrijkste internationale tv-onderscheidingen ter wereld.