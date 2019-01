Hanna Verboom in verwachting

De 35-jarige Feuten-actrice postte een foto van zichzelf en haar duidelijk zichtbare babybuik. Ze schrijft erbij: „Waanzinnig gelukkig! We kunnen niet wachten om jou te verwelkomen, klein wondertje.’

Hanna en haar vriend Ralf Roex maakten in juni hun relatie bekend. Aan Privé liet de actrice toen weten: „Ralf en ik kennen elkaar sinds januari. Het is nog vrij pril dus. Maar het is héél erg leuk. We zijn helemaal verliefd.”

Het stel heeft zich twee maanden geleden verloofd. „Ik zeg ’ja’ tegen een leven vol avonturen met jou”, schreef Hanna – mét verlovingsring – bij de foto die was gemaakt in Myanmar.