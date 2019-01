Carly Rae Jepsen staat op Best Kept Secret

In totaal werden er vrijdag 53 nieuwe namen bekendgemaakt door de organisatie van Best Kept Secret, dat van 31 mei tot en met 2 juni plaatsvindt op het terrein van Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek.

Eerder al werden onder meer Bon Iver, Kraftwerk 3D en Mac DeMarco aan de line-up toegevoegd.

Best Kept Secret vindt dit jaar voor de zevende keer plaats. De kaartverkoop voor de editie van komende zomer is inmiddels van start gegaan.