Hans Klok stelt emigratie Amerika noodgedwongen uit

„Het theater waarin ik mijn shows ga opvoeren wordt verbouwd, waardoor ik later vertrek”, legt Hans uit tegenover het AD. Echt een probleem vindt hij dat overigens niet. „Je moet ook goed kijken naar het moment dat je daar gaat beginnen. Maart is een slechte maand om te openen, want dan is het in Las Vegas het rustigst.”

Hans reist nu eind maart af naar Las Vegas voor de eerste pr-activiteiten, een maand later maakt hij echt de overstap van Nederland naar Amerika en in juni moet de eerste show worden gegeven.

De 49-jarige illusionist krijgt voor in ieder geval tien jaar een plek in het theater van MGM op de wereldberoemde Strip. Afgelopen najaar pakte hij zijn trukendoos voorlopig voor het laatst uit in Nederland.