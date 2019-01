Platenlabel Sony Music dumpt R. Kelly

R. Kelly stond onder contract bij RCA, een label van Sony. Zijn laatste release stamt alweer uit 2016, toen de zanger een kerstalbum uitbracht. Wel bracht R. Kelly in eigen beheer enkele losse tracks uit, vermoedelijk met instemming van Sony. Onlangs kondigde de zanger nog een nieuw album aan.

Het nieuws komt in een turbulente tijd voor R. Kelly. Sinds er een documentaire verscheen waarin verschillende vrouwen hem betichten van seksueel misbruik, nemen steeds meer mensen afstand van hem. Onder anderen Lady Gaga en Céline Dion lieten nummers die ze maakten met R. Kelly van internet halen. Afgelopen week werd bekend dat tegen hem een strafrechtelijk onderzoek loopt.

Ook de Nederlandse concertzaal The Box wil liefst van R. Kelly af. Vorige week werd een optreden van de zanger aangekondigd maar al snel bleek dat de evenementenlocatie in de maag zit met het concert, dat gepland staat voor 20 april. „Ten tijde van het verhuren van de zaal, was The Box nog niet bekend met de inhoud van de spraakmakende documentaire”, zo liet een woordvoerder weten. Het concert in Amsterdam stuitte op veel weerstand. Een petitie met de oproep het optreden te cancelen werd duizenden keren getekend.