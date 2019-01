Prins Philip toch even naar het ziekenhuis

Prince Philip Ⓒ Hollandse Hoogte

Prins Philip heeft zich toch even laten controleren na zijn auto-ongeluk van donderdag. Op doktersadvies is hij vrijdagochtend naar het Queen Elizabeth Hospital in King’s Lynn geweest. Daar werd nogmaals bevestigd dat de hertog van Edinburgh ongedeerd is gebleven, meldt Buckingham Palace in een verklaring aan Britse media. Philip is inmiddels weer teruggekeerd naar Sandringham.