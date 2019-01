Humberto Tan gelooft in kansen RTL

„Het vertrek van Linda is niet verrassend, maar wel vervelend”, zei de presentator, die RTL zelf trouw blijft. „Ik ben een optimist. Het geeft ook kansen. Het is een strijd tussen RTL en SBS maar het is ook spannend.”

Humberto gaat zich vanaf zondag ook weer actief mengen in de strijd om de kijker. Dan keert hij terug aan de talkshowtafel met het nieuwe voetbalprogramma VTBL op RTL 7. „Hoe de vorm is? We zullen het zien. Maar volgens mij ben ik in vorm hoor”, zei hij. Over RTL Late Night wil Humberto liefst niet meer praten, maar zijn gedwongen exit van vorig jaar voelt hij nog steeds. „Ik ben voor zondag nu ook wel iets nerveuzer dan normaal.”

Over kijkcijfers wil Humberto liefst niet speculeren. Hij staat recht tegenover de NPO-hit Heel Holland bakt geprogrammeerd. „Ik heb echt geen cijfer opgekregen. Ik ben blij als ik om 22.00 uur klaar ben en dat er een prettig gesprek heeft plaatsgevonden. Ik denk dat we met 300 tot 400.000 kijkers al heel tevreden moeten zijn.”