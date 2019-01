Peter Hein van Mulligen wint De slimste mens

Peter Hein van Mulligen (m.) wist in de finale van De slimste mens Arjan Postma (r.) en Mark Tuitert te verslaan Ⓒ Instagram/KRO-NCRV

CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen is de winnaar geworden van het dertiende seizoen van De slimste mens bij KRO-NCRV. In de finale versloeg hij tv-boswachter Arjan Postma. Eerder was oud-schaatser Mark Tuitert al afgevallen.