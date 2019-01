’Wil je een stoel of een platencontract?’

Ⓒ Screenshot RTL

Dat was wel even een wtf-momentje in The Voice vanavond. Sorry voor de krachttaal, maar ik kan er niks anders van maken. Om spraakmakende wendingen staat de talentenshow inmiddels bekend natuurlijk, maar meestal komen die toch uit de hoek van Anouk. Dit keer was het echter Ali B die een totaal onverwachte beweging maakte. Eentje die we niet zagen aankomen.