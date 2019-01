Anthony Rapp spreekt voor het eerst over Spacey

Op de rode loper van de première het tweede seizoen van de serie Star Trek Discovery, vertelde Rapp waarom hij in 2017 naar buiten trad met zijn #MeToo-ervaring met Spacey. „Ik was bang dat hij anders gewoon zou blijven doorgaan. Dus als ik iets kon doen waardoor er écht iets zou veranderen, dan wilde ik dat heel graag.”

Rapp onthulde anderhalf jaar geleden dat hij in 1986 – hij was toen 14 jaar oud – na een feestje was besprongen door de voormalige House of Cards-ster, die op dat moment 26 jaar was.

Star Trek-collega Wilson Cruz prijst Rapp voor het feit dat hij de deur heeft geopend voor mannen die slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik: „Dankzij hem hebben ontelbare andere mannen hun verhaal durven doen. Tot dan hadden we vooral de verhalen over de vrouwen gehoord. En dat zijn belangrijke verhalen, maar er rust nog steeds een taboe op mannen die andere mannen seksueel misbruiken.”

Rechter

Spacey moest begin deze maand voor het eerst voor de rechter verschijnen, omdat hij zich in de zomer van 2016 in een bar in Nantucket zou hebben vergrepen aan de zoon van een tv-presentatrice. Vanaf 2017 is Spacey ruim dertig keer beschuldigd van seksueel ongewenst gedrag. Sindsdien heeft hij niet meer geacteerd.

Kevin Spacey is een van de tientallen mannen die zijn beticht van seksueel wangedrag nadat beschuldigingen tegen filmproducent Harvey Weinstein in 2017 leidden tot wereldwijde bekendheid van de #MeToo-beweging.