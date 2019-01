Tv-duo Ant en Dec weer herenigd

Vrijdag deelden Anthony ’Ant’ McPartlin en Declan ’Dec’ Donnelly op sociale media hun eerste gezamenlijke selfie in maanden. Dat deden ze vlak voor de opnames van het nieuwe seizoen van Britain’s Got Talent. „Audities dag 1. The boys are back in town”, staat er bij de foto.

Sinds maart is Ant niet meer op televisie geweest, toen hij onder invloed van alcohol een auto-ongeluk had veroorzaakt. Hij verbleef daarna in een afkickkliniek, waardoor Dec Britain’s Got Talent alleen moest presenteren.