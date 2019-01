Ernst Daniël Smid ZINGT nu alleen nog over LIEFDE

Fantastisch vindt Ernst Daniël het om met zijn ’kleine meid’ op te gaan treden. ,,Alhoewel, het is inmiddels een zelfstandige vrouw van 28, dus zo klein is ze niet meer.’’ Ⓒ Lieneke Smid

Het gaat weer goed met ERNST DANIËL SMID, zowel zakelijk als privé gaat het hem voor de wind. Na de breuk met ALY zat hij een flinke poos in een dip, maar nu is het weer tijd om te genieten. „Ik sta open voor een nieuwe liefde en samen met mijn dochter Coosje ga ik met het theaterstuk Ik zou je het liefste in een doosje willen doen door heel Nederland toeren.”