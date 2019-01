Johan Derksen zat welgeteld een week op Facebook

Na een winterstop van een aantal weken zijn Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp weer terug op de buis en zoals gewend gaat het in Veronica Inside voornamelijk over allesbehalve voetbal. Wanneer presentator Genee aan Derksen vraagt of hij actief is op Facebook, doet de oud-voetballer een verrassende bekentenis.

„Ik heb een week op Facebook gezeten. Mensen hadden gezegd: dat moet je doen, dat is een moderne vorm van communiceren. Had ik iedere ochtend veertig nieuwe vrienden die ik niet kende. En ik zeg tegen mijn vrouw: ’Ik wil dit niet, dit is een aantasting van mijn privacy.’ Maar dan is het nog een heel gedoe om er van af te komen, want dan mag je er een paar weken niet aankomen. Ik begreep er allemaal niets van. Ik doe het niet. Ik twitter niet, ik facebook niet. Ik doe niets van die onzin.”

Als Wilfred veronderstelt dat zijn collega „dus gewoon een sigaar zit te roken op het toilet, daar in Grollo”, kan Johan niets anders doen dan die aanname te bevestigen. „Ja, er bestaat niets zaligers dan lekker schijten met een sigaartje op.”

Het mag duidelijk zijn: de heren van Veronica Inside zijn weer terug.