2 miljoen kijkers voor finale Slimste Mens

Peter Hein van Mulligen (m.) wist in de finale van De slimste mens Arjan Postma (r.) en Mark Tuitert te verslaan Ⓒ Instagram/KRO-NCRV

Bijna 2 miljoen kijkers zagen vrijdagavond Peter Hein van Mulligen de finale van De Slimste Mens winnen. Het NPO-programma werd daarmee vaker bekeken dan The Voice of Holland: The Knockouts en De Wereld Draait Door.