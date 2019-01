’Davina Michelle leert zingen’

„Op Nieuwjaarsdag heb ik alle covers op mijn YouTube-kanaal teruggekeken, om te zien of en hoe ik ben gegroeid. Dat doe ik heel vaak, om na te gaan wat ik kan verbeteren aan mezelf”, legt Davina Michelle uit aan NU.nl.

Plezier beleeft ze er zeker niet aan. „Ik ga er soms van cringen. Maar ik moet het doen, want ik ben zelf mijn grootste criticus. Als ik het terugzie, denk ik bijvoorbeeld: nou, die uitspraak! En wat heb ik aan? Die uithaal, dat had je anders moeten doen! Ik kijk dan naar mezelf en denk: ik heb nog zo veel te leren.”

Dat het terugkijken van haar oudere werk effect heeft, blijkt volgens Davina wel uit haar vooruitgang. „Ik vind dat ik dat best over mezelf mag zeggen: ik heb veel groei geboekt in een jaar tijd. Ik begin het nu een beetje onder de knie te krijgen. Steeds vaker denk ik: o, dit is dus zingen.”en werd ze de succesvolste solozangeres in de Top 40. Dion stond met My Heart Will Go On tien weken bovenaan.