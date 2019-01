John van den Heuvel onder indruk van Sonja Holleeder

„Ik doe gewoon mijn werk en dat gaat hartstikke goed”, zegt John voor de camera van het ANP. „De veiligheidsmaatregelen hebben een behoorlijke impact op je privéleven vooral, maar ook op je werk. Maar toch ben ik hartstikke blij met m’n beveiliging, daardoor ben ik in staat om toch gewoon m’n werk te doen.”

In Moorddossier Holleeder duikt John dieper in op de vijf moorden en een geval van doodslag waaraan Willem Holleeder wordt gekoppeld. Hij wist daarvoor Holleeders zus Sonja te strikken, die voor het eerst op televisie haar kant van het verhaal vertelt. Dat is ontzettend bijzonder volgens John. „Dat heeft ze nog niet eerder gedaan, althans niet in de vorm van een interview. Dat vond ik persoonlijk eigenlijk wel heel indrukwekkend.”

Videoland

„Deze serie laat vooral zien waar de zaak inhoudelijk over gaat”, aldus John. „In de rechtszaal gaat het natuurlijk heel veel over de juridische onderbouwing van de bewijzen en deze documentaire laat zien wat voor impact het heeft op mensenlevens. Ik denk dat iedereen die geïnteresseerd is in deze zaak en in de achtergronden op een hele overzichtelijke manier nu te zien kan krijgen van waar het in deze zaak om draait.”

Dat Moorddossier Holleeder voorlopig alleen via Videoland te zien is, maakt John niet uit. „Als maker heb ik er niet zo veel problemen mee of het nu op RTL wordt uitgezonden of op Videoland in dit geval. Dat is voor mij niet van belang”, zegt hij. „Voor mij is het belangrijk dat heel veel mensen kennis nemen van wat ik heb gemaakt en wat ik wil laten zien. Gelukkig wordt Videoland steeds populairder en zie je dus ook dat het bereik groeit.”

De vijftig minuten durende documentaire is vanaf 23 januari beschikbaar op de streamingsdienst.