Dokter Tinus-actrice maakt lied over ramp 1953

De film beleefde zijn voorpremière op het festival Film by the Sea in Vlissingen. De reacties op het lied Kleine piraat waren zo enthousiast, dat is besloten een speciale clip bij het nummer te maken. De release van de single en de clip vinden plaats vlak voor 1 februari, de dag dat de Watersnoodramp wordt herdacht.

Het lied komt volgende week op Spotify, iTunes en Google Play te staan. De clip wordt gelanceerd op YouTube en Omroep Zeeland. Het nummer is geïnspireerd op het reddingsverhaal van twee Zeeuwen die tijdens de ramp met hun twee zoontjes moesten vluchten. Twee nachten en dagen moesten zij wachten op hulp. De redding kwam voor de jongetjes te laat; zij stierven in de armen van hun moeder.

De documentaire Stormvloed in de Schelphoek zal in de week voor en na de herdenking van de Watersnoodramp in bioscopen in Zeeland te zien zijn. Het project werd gesteund door het Watersnoodmuseum en het Prins Bernhard Cultuurfonds.