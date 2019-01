Veldhuis & Kemper zoeken sokken voor daklozen

De actie is een samenwerking tussen de zender en Remco Veldhuis (45) en Richard Kemper (48). Zij willen hiermee anticiperen op het chronische tekort aan sokken voor daklozen. De nood onder deze groep in de regio Amsterdam is hoog nu er een vorstperiode aankomt.

Het initiatief ontstond tijdens een gesprek met het Leger des Heils. Woordvoerder Jorina van Deursen gaf antwoord op de vraag waar dak- en thuislozen de komende week écht behoefte aan hebben als zij buiten moeten slapen. Veldhuis & Kemper en presentatrice June Hoogcarspel besloten daarna tot het opzetten van de actie. Luisteraars zijn opgeroepen nieuwe, en graag dikke, sokken te doneren of zelfs te breien voor daklozen.

De cabaretiers treden komende week op in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Fans die minimaal drie paar sokken óf een slaapzak meenemen, kunnen deze dan ruilen voor een gesigneerde cd, dvd of T-shirt van de twee populaire komieken.