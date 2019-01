Kinderboek Monique over overleden hond in maart in de winkel

„Het is heel emotioneel geweest, ik heb heel veel traantjes gelaten”, vertelt een zichtbaar emotionele Monique aan RTL Boulevard, „Het is nog geen jaar geleden. Door hier mee bezig te zijn, zoek je de foto’s weer op, je bent erover aan het praten. Dat helpt zeker met het verwerken. (...) De pijn blijft, het verdriet blijft, maar ik kan het nu gaan omzetten in iets positiefs.”

En het duurt niet lang meet tot dat positieve voor iedereen te zien is. Naar verwachting verschijnt haar kinderboekje Dunya, een hemels hondenleven 11 maart in de boekhandel. Het boek gaat naar eigen zeggen echt over haarzelf en haar geliefde hond Dunya van wie ze vorig jaar afscheid moest nemen. Omdat de vriendin van Hazes niet wilde dat het verhaal zou eindigen bij afscheid, besloot ze van daar uit verder te gaan en hem toe te laten kijken vanuit de hemel. „Ik denk wel echt dat onze zielen weer bij elkaar gaan komen”, besluit Monique.

Met het boekje wil Monique kinderen uitleggen wat er gebeurt als een huisdier overlijdt. ,,Hoe leg je aan je kindje uit dat een hondje oud of ziek is? Hoe leg je uit dat hij/zij naar de hemel is? Maar ook, hoe breng je over dat een hond familie is en je daar goed voor moet zijn?”, schreef ze bij de aankondiging van haar kinderboek op Instagram.

De opbrengst van Dunya, een hemels hondenleven gaat naar een goed doel voor dieren.