Tonke Dragt (88) kijkt uit naar Netflix-serie

Dragt, die al jaren publiciteitsschuw is, doet haar verhaal zaterdagavond in EenVandaag (NPO 1, 18.20 uur). Onherkenbaar, dat wel. „Ik wil liever de geheimzinnige schrijver op de achtergrond blijven.”

De brief voor de koning verscheen in 1962. Het speelt zich af in de middeleeuwen en vertelt het verhaal van de 16-jarige Tiuri, die de avond voor hij tot ridder geslagen zal worden een proef moet doorstaan. Dan klopt een man aan voor hulp en gaat Tiuri een brief aan een koning bezorgen. Op zijn weg beleeft hij allerlei spannende avonturen.

Van het wereldberoemde verhaal werd al een film gemaakt, in 2008, en een musical, die vorig jaar in première ging. De brief voor de koning werd in 2004 bekroond met de ’griffel der griffels’, toen het werd verkozen tot het beste kinderboek in vijftig jaar.

Producent Paul Trijbits sprak meerdere keren met de schrijfster over de serie, een Engelstalige productie, die als titel The letter for the king heeft. Hij vertelt in EenVandaag ook over de voorwaarden die Dragt stelde. „Ik heb wel het gevoel dat ik een opdracht heb aangenomen.”

De opnames van de serie zijn inmiddels deels afgerond, in Nieuw-Zeeland. In Praag wordt dit jaar gedraaid. De jonge acteur Amir Wilson speelt Tiuri. Die heeft in dit verhaal een meisje aan zijn zijde: Lavinia (Ruby Serkis). „Toen het in de krant stond, begon ik het pas te geloven”, zegt Dragt over de Netflix-serie met een miljoenenbudget die van haar boek wordt gemaakt.