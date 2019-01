Freddie, Elton en Rod wilden samen band beginnen

Delozal, verantwoordelijk voor de videoclip van These Are The Days Of Our Lives van Queen, blikt in de New York Post terug op een privéfeestje van Freddie Mercury, waar ook Elton John en Rod Stewart aanwezig waren. „Ik herinner me dat ze met zijn allen aan het afgeven waren op andere artiesten, maar ze maakten zichzelf ook belachelijk. Rod kwam toen op het idee om samen een groep op te richten met de naam ’Nose, Teeth & Hair’.”

Een toepasselijke naam gezien de uiterlijke kenmerken van de grootheden. Rod Stewart heeft een grote neus, Elton klaagt altijd over zijn haardos en Freddie staat behalve om zijn enorme talent, ook bekend om zijn tanden.

"Een groot verlies voor de moderne muziek"

Hoewel uit dit gesprek nog niet op te maken is dat de drie mannen echt van plan waren de handen ineen te slaan of dat ze gewoon aan het dollen waren, liet Rod in zijn autobiografie ook al eens doorschemeren dat ze wel degelijk plannen hadden. „Queen heeft een tijdje een huis gehuurd in Bel Air en Elton en ik brachten er een lange avond door met Freddie Mercury, een lieve en grappige man die ik echt bewonderde. We hebben toen de mogelijkheid van een supergroep besproken - het idee was dat we ons zouden kleden als de Beverley Sisters. Dit project is om de een of andere reden echter nooit van de grond gekomen, wat een groot verlies is voor de moderne muziek.”