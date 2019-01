Chrissy Teigen zorgde voor drama op huwelijk Kim en Kanye

Op de bank bij Watch What Happens Live vertelt het koppel over hun ergste ruzie ooit. Dit was dan ook een moment dat moeilijk te vergeten is, want het vond plaats tijdens de bruiloft van Kim Kardashian en Kanye West. „Het was zo erg dat ik mij nog steeds verontschuldig als ik hen zie”, vertelt Chrissy. „Ik denk gewoon dat ik mij geïntimideerd voelde. Ik was erg onzeker door al die fantastische mensen in de ruimte.”

En hoewel John vermoedt dat Kim en Kanye er niets van hebben gemerkt, denkt zijn vrouw daar anders over. „Oh, jawel, iedereen had het door!” Ze gingen volgens haar dan ook vreselijk tekeer. Wel geeft ze toe dat een van de oorzaken mogelijk in de drank lag. „Ik word dan heel luidruchtig, en hij gaat het conflict uit de weg. Maar op het einde van de rit bieden we altijd weer onze verontschuldigingen aan.”