Rutger Castricum slaat nieuwe weg in

Castricum, die vier kinderen heeft in de leeftijd van twee maanden tot zeven jaar oud, geniet erg van het ouderschap. „Meneer Castricum met zijn vier kinderen. Ze zoeken het niet achter me. Imago hè. Maar het vaderschap is echt te gek hoor”, vertelt de presentator en documentairemaker in een interview met AD Magazine.

Hij schaamt zich tegenover zijn kinderen niet over de televisie die hij heeft gemaakt in het verleden en is juist trots op wat hij heeft bereikt, vooral in zijn omgang met politici. „In die tijd was ik de gevreesde jongen, de zuiger en de klootzak, maar politici vonden het ook wel interessant.”

Maar twee jaar geleden sloeg de programmamaker een andere weg in, na een gesprek met de NPO. „Je kunt niet altijd dezelfde Rutger blijven. Op een gegeven moment wil je laten zien dat je meer kan dan alleen drieminutenfilmpjes maken.” Daarmee begon Castricum aan een reeks goed ontvangen documentaires, zoals Feyenoord op 1, Druk! en Marokko op 1.

Op dit moment is hij bezig met het politieke programma De Hofbar op NPO2, maar denkt daarnaast nog niet aan de verre toekomst. „Laat ik eerst dit tot een succes maken. Ik ben happy nu. Heb hierin ook nog een hoop te leren.”