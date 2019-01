Game Of Thrones-actrice mocht haren niet wassen

Toen Sophie aan de serie begon was er er nog niets aan de hand. „Ik speelde een aristocratische jongedame, dus ik mocht mijn haar gewoon wassen”, vertelt Turner aan People magazine. Daar kwam echter verandering in toen haar personage Sansa Stark rond seizoen vijf aan lagerwal raakte.

„Ze vroegen me mijn haar zo weinig mogelijk te wassen tijdens de filmperiodes en het was echt smerig. Het jeukte en als we sneeuwmachines gebruikten, bleven de vlokken in het vet van mijn haar hangen.” De actrice had er dan ook al snel genoeg van om er zo bij te lopen en schakelde over op een pruik. „Toen kon ik mijn haar weer zoveel wassen als ik wilde, geweldig. Maar er waren dus een paar jaren dat ik door het leven ging met erg vet haar.”