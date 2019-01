Kim Kardashian legt ruzie met Taylor Swift bij

Eerder deze week liet Kim Kardashian in Watch What Happens Live with Andy Cohen al weten dat haar ruzie met Taylor Swift inmiddels echt ’oud nieuws’ is, waarmee ze al liet merken dat de twee eindelijk in rustiger vaarwater terecht zijn gekomen. Op Snapchat deelde Kim zaterdag zelfs een video waarin ze luistert naar de single Delicate van Swift.

Swift en Kardashian hebben al sinds 2016 een zeer openbare ruzie door het nummer Famous van Kanye West, waarin hij Taylor ’That bitch’ noemt. Swift was hier boos over, waarop Kim reageerde dat alles in overleg is gegaan. Taylor blijft echter ontkennen en Kim blijft met bewijzen komen, waardoor een ruzie zonder einde ontstond. Tot nu dus.

Taylor en Kanye hadden overigens al ver voor de komst van Kim Kardashian ruzie met elkaar. In 2009 kreeg Swift een Award tijdens de MTV Video Music Awards, maar Kanye sprong tijdens haar dankwoord snel het podium op en claimde dat Beyoncé had moeten winnen. Vanaf dat moment hebben de twee sterren af en aan ruzie met elkaar.