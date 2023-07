Harry en Meghan: nu een proefscheiding?!

Een mislukte Spotify-deal, streamingdienst Netflix ontevreden, boeken die in de ramsj (of erger) belanden... En dat is alleen nog maar de zakelijke kant van de firma Harry en Meghan die onder druk staat. Thuis in Montecito (Los Angeles) zouden de spanningen inmiddels zo hoog zijn opgelopen dat de gevallen royals zónder elkaar willen opkrabbelen. Wat bedenktijd zou broodnodig zijn...

Het echtpaar wordt nog wel samen gezien, maar volgens sceptici is dat allemaal ’schone schijn’. Ⓒ ANP/HH