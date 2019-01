Quinty Trustfull doopt eigen tulp

Quinty Trustfull doopt haar eigen tulp op de Dam op Nationale Tulpendag Ⓒ ANP

Zaterdag is het Nationale Tulpendag en daarom kreeg presentatrice Quinty Trustfull haar eigen tulp, met de naam Tulipa Quinty Trustfull. De Tulpendag is het officiële startschot voor het internationale snijtulpenseizoen, en werd gevierd op de Dam in Amsterdam. Daarbij mochten mensen ook gratis tulpen plukken.