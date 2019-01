Victoria Beckham kijkt uit naar Spice Girls-reünie

Een verrassing mag het eigenlijk niet heten, Victoria Beckham heeft van het begin af aan laten weten er geen enkele interesse in te hebben om weer met de Spice Girls op te treden. Toch wordt de hoop op haar terugkomst nog geregeld aangewakkerd. De brunette maakt nu, wederom, een einde aan de geruchten.

„Nee. Ik ga absoluut niet meedoen”, reageert Victoria in The Guardian. Op de vraag of dat een moeilijke beslissing was, is ze nog korter van stof. „Totaal niet.” Wel kijkt ze uit naar de reünie van de Spice Girls. „Ik heb er heel veel zin in het concert. En ik weet zeker dat als ik hen op het podium zie, er een klein deel in mij zal zijn dat zich buitengesloten voelt. Uiteindelijk blijf ik altijd een beetje een Spice Girl.”