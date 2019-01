„Als een voetballer met zijn dure auto van zijn oprit op een andere auto inrijdt, komt er direct een heftige reactie. Mensen roepen dat hij gearresteerd moet worden, een afranseling in de gevangenis verdient, dat hij moet worden aangeklaagd voor doodslag en vervolgens vijf miljoen jaar moet zitten. Maar bij prins Charles was de reactie een beetje anders...”, schrijft Voormalig Top Gear-presentator Jeremy Clarkson in zijn column in The Sun.

Hij maakt dan ook direct duidelijk dat hij het belachelijk vindt dat Philip met zijn 97 jaar nog altijd deelneemt aan het verkeer. „Ik ben opgelucht dat niemand ernstig gewond is geraakt, maar mijn eerste reactie was toch; ’wat doet een man van 97 in godsnaam achter het stuur?’”, zo schrijft hij.

Koningin Elizabeth

„Ja, er wordt altijd gezegd dat oudere chauffeurs veiliger zijn, dan de jonkies, maar ik ben daar niet zo zeker van”, gaat hij verder. Toch is er één dame die het vorige bevestigd. „De Queen daarentegen is een wijze oude dame. Zover ik weet heeft zij nog nooit in haar leven een misstap begaan. Hopelijk blijft dat zo en stuurt ze het rijbewijs van haar man terug,”

Volgens een bron van The Daily Mail is koningin Elizabeth boos op haar echtgenoot. Ook prins Charles zou zich al langere tijd zorgen maken over het feit dat zijn vader nog altijd vastberaden is te rijden, ondanks dat hij al ver in de negentig is.

De politie onderzoekt de zaak nog, maar als Philip het ongeluk heeft veroorzaakt zou hij aangeklaagd kunnen worden voor onoplettendheid in het verkeer. De prins kan een rechtszaak echter vermijden door simpelweg zijn rijbewijs in te leveren. Gezien er inmiddels al een nieuwe Range Rover is geregeld voor de prins lijkt hij dat laatste vooralsnog niet van plan te zijn.