Kjeld Nuis krijgt vrouwen aan het zwijmelen: ’Jij hebt écht ballen’

„Ik zou zeggen: Hallo Jumbo!”, grapt iemand. Een ander spottend: „Ik wist al dat mannen vaak een groot ego hebben, maar zo groot?!” Dat Kjeld duidelijk zeker van zijn zaak(je) is, even uitrustend in het zonnetje na een training in Collalbo, leidt tot veel meer grappen op het sociale platform. „In the pikture for the ladies?”, schrijft iemand, om toe te lichten: „K is geen spelfout.” En: „Geen lullige foto.” En: „Jij hebt écht ballen.”

Vrouwelijke fans zwijmelen weg bij zijn lichaam: ’Wow, wat een body’. „Dit gaat verder dan oeh la la, dit is OMG’.

Overigens is Kjeld Nuis na een relatie van vijf jaar met Jill weer vrijgezel. Vlak voor kerst bevestigden de twee dat zij uit elkaar zijn gegaan, een breuk waar beiden het ontzettend moeilijk mee hebben, lieten zij toen weten.

