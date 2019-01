Prins Philip weer achter stuur ZONDER gordel

The Telegraph meldt dat er foto’s zijn van de prins, terwijl hij over landgoed Sandringham rijdt in een Land Rover die vrijdag bij hem werd thuis bezorgd. Het is maar een paar dagen na de botsing waarbij zijn auto kantelde en de 97-jarige prins wonderbaarlijk genoeg ongeschonden uit kwam. Wel raakten de inzittenden van de andere wagen licht gewond, alleen de negen maanden oude baby die ook in de auto zat, bleef ongedeerd.

Waar anderen vragen stellen bij de hoge leeftijd van de prins en zijn rijvaardigheden, kiest hij er zelf voor gewoon weer in de auto te stappen. En dan zonder gordel. Op landgoed Sandringham is dat ook niet verplicht, maar de krant meldt dat hij van de openbare weg afkwam, waar hij ook de gordel niet om had.

Eerder schreef een royaltykenner in de Daily Mail al dat koningin Elizabeth de enige is die Philip zover zal kunnen krijgen om niet meer zelf de weg op te gaan. Zij geeft in elk geval het goede voorbeeld door zelf wel de veiligheidsriem in de auto te dragen.