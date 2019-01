Dorian van Rijsselberghe opnieuw vader geworden

Uit het bericht blijkt dat de tweevoudig Olympisch kampioen windsurfen ook in de auto alle zeilen bijzette. „We zijn er trots op dat we Rhea Aleksandra van Rijsselberge in deze wereld mochten verwelkomen afgelopen avond, vóór middernacht.... wat in de auto gebeurd zou zijn als mijn geweldige Dorian niet door elk rood licht was gereden.”

Verder laat de Canadese Sasha weten dankbaar te zijn voor al hun familie en vrienden. Zij en Dorian trouwden in 2014 en kregen een jaar later dochter Lise Ana.