Jochem Myjer ontroerd door eerbetoon van zijn jeugdheld

De cabaretier deelt dit op Twitter en schrijft daarbij: „Wowwww! Ds Gremdaat kon ik al nadoen toen ik 13 was. Bij mijn allereerste optredens voor mijn klasgenoten deed ik hem altijd na. Mijn absolute jeugdheld. Deze onverwachte ode ontroert mij dan ook zeer! Zo vereerd!”

Dominee Gremdaat noemt Myjer, die dinsdag begonnen is aan zijn 51 shows in Carré, een ’groot theaterkunstenaar’. „Misschien wel de grootste theaterkunstenaar die we in Nederland hebben.” Ook roemt hij het enthousiasme, de dynamiek, de humor en de ontroering van de cabaretier. „Niet alleen de waanzinnige stemwisselings-acrobatiek die hij als geen ander verstaat, maar het zijn daarnaast ook zijn ontroerende, echt ontroerende mensenverhalen. Zijn interpretaties van het leven. Zijn meeslepende muziek.”

Paul Haenen is Jochems jeugdidool Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Dominee Gremdaat, het personage dat door Paul Haenen wordt neergezet, vond het vooral ook heerlijk om ’in Carré meegesleept te worden in een heel andere wereld dan die van de Brexit, klimaatakkoord, van de verkiezingen, van het nepnieuws, van het gezeur van het gezeik in Nederland’.

Bekijk ook: Jochem Myjer begint aan 51 shows in Carré