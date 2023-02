Spannende dag voor Kalvijn

De 26-jarige Kalvijn is niet bang voor de meningen van kijkers. Hij vertelt daarover aan De Telegraaf: „Na al die jaren video’s maken, ben ik wel het een en ander gewend. Ik moet zeggen dat ik gezegend ben met gemiddeld weinig negatieve reacties.” Ook zegt hij dat hij heeft geleerd van Avastars. „Mijn bijdrage aan deze show heeft me nieuwe inzichten gegeven. Zo dacht ik dat ik wel redelijk goed was in produceren, maar ik blijk nog aardig wat te leren te hebben. Vijf voor één je kleedkamer uit, drie voor één het podium op en om stipt één uur beginnen met de repetitie, precies zoals het in het draaiboek staat. Van die Deutsche Pünktlichkeit ben ik groot fan.”

Naast de nieuwe grote tv-klus, is er ook nog de verloving met zijn vriendin Nina Warink, met wie hij al sinds zijn vijftiende samen is. Op 9 september 2022 heeft hij haar een aanzoek gedaan bij een restaurant in Toscane. Toch zal het dit jaar nog niet van een huwelijk komen, wel staat de datum al vast. Kalvijn wil niet zeggen wanneer hij zijn jawoord zal geven. „Zelfs mijn moeder weet het nog niet, dus ik denk dat ik haar eerst maar eens moet inlichten. Het zal in ieder geval in 2024 plaatsvinden en allesbehalve een stijf feest in een kerk worden”, aldus Kalvijn.

Lees hier het hele interview met Kalvijn over zijn toekomstplannen en Avastars.