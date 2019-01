Billy Joel naar honkbalstadions

In maart begint de tournee in het stadion van de Diamondbacks in Phoenix. Billy Joel zal in juli ook optreden in Camden Yards in Baltimore. Daarmee komt er een eind aan het verbod op concerten dat twintig jaar gold. De voorzitter van de club die er speelt, wilde geen concerten.

De andere shows zijn in Denver, Arlington, Philadelphia, Boston en Milwaukee. Tussendoor verzorgt de zanger van hits als Uptown Girl en Piano Man ook zijn maandelijkse shows in het New Yorkse Madison Square Garden. Daarnaast maakt hij een uitstapje naar Europa. Op 22 juni is Billy te zien in het Wembleystadion van Londen.