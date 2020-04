Charles en Camilla vieren vijftien jaar huwelijk

Voor beiden was het destijds hun tweede huwelijk. Charles was in 1981 getrouwd met Lady Diana Spencer en Camilla, met wie hij eerder een relatie had, huwde al in 1973 met Andrew Parker-Bowles. Beide huwelijken liepen spaak, waarbij de gevoelens die Charles en Camilla voor elkaar bleven voelen als rode draad door hun levens en huwelijken bleef lopen. „We waren met meerderen in ons huwelijk”, zoals Diana het gefrustreerd verwoordde.

Camilla en Andrew Parker-Bowles gingen in 1995 uit elkaar en Charles en Diana scheidden een jaar later, nadat ze in 1992 al van tafel en bed waren gescheiden. Voor de Britten was Camilla daarbij de kwade genius en boze heks, en dat veranderde niet toen Diana in 1997 dodelijk verongelukte. Camilla was even volksvijand nummer twee, na de paparazzi die de prinses van Wales de dood in hadden gejaagd.

Nieuw huwelijk

Charles begon daarna met een uitgekiende strategie om zijn geliefde te betrekken bij zijn werkzaamheden, daarbij stapje voor stapje de weg vrijmakend voor een nieuw huwelijk. Hij kreeg uiteindelijk de steun van zijn zoons William en Harry, en tot slotte ook van koningin Elizabeth. In het voorjaar van 2005 werd bekendgemaakt dat Charles en Camilla op 8 april voor de wet zouden trouwen - een tweede kerkelijk huwelijk zat er niet in.

Het overlijden en de begrafenis van paus Johannes Paulus II noodzaakte de prins van Wales zijn huwelijk een dag uit te stellen, zodat 9 april 2005 de huwelijksdatum werd. De Queen en prins Philip bleven weg uit de Guildhall, maar waren wel aanwezig bij de kerkelijke zegening over de echtverbintenis in de St George’s Chapel van Windsor Castle. De koningin gaf ook een receptie, waarbij van Nederlandse kant prins Constantijn en prinses Laurentien aanwezig waren.

Hertogin van Cornwall

Voor het huwelijk werd beslist dat Camilla haar tweede titel - hertogin van Cornwall - zou gebruiken en niet door het leven zou gaan als prinses van Wales. Dat lag veel te gevoelig. Bij een eventuele troonsbestijging van Charles zou ze mogelijk ook geen koningin worden, maar met het klimmen der jaren en het stijgen van de waardering voor Camilla lijkt het steeds waarschijnlijker dat ze die titel gewoon kan gaan gebruiken.

Niet dat Camilla (72) daar op zit te wachten. Ze is deels haar eigen leven blijven leiden, met haar eigen kinderen en kleinkinderen, en als Charles (71) koning wordt dan vraagt dat enorm veel aanpassingen en veel meer verplichtingen.