Guus Meeuwis onder de indruk van opening Club Zoveel

Guus opende zaterdag zijn pop-upclub Club Zoveel in 013. De zanger staat de komende tijd in ieder geval 37 keer in het Tilburgse poppodium en de aftrap is goed bevallen. „Wanneer zingen en dansen vervangen worden door aandacht, lachen, luisteren, voelen en delen dan kan stilte oorverdovend en de mooiste zijn. Net als het applaus daarna. Ik verheug me op alle shows die nog komen!”

De Brabander kwam met het idee toen concerten vanwege het coronavirus werden afgeblazen en hij zijn jubileumjaar niet zoals gepland groots kon vieren. „Ik ben niet zo goed in blijven hangen in dingen die niet kunnen”, zei Guus eerder tegen BuzzE. „Dus ik wilde heel graag door met een idee dat meteen zou kunnen als er wel weer iets zou mogen. Toen ontstond het idee om concerten te geven op een plek, voor een kleine groep mensen.”