’Bibian Mentel, vanavond meest trots op jou’

Hij laat weten dat hij ’natuurlijk’ trots is op alle prijzen die de snowboardkampioene heeft gewonnen - afgelopen jaar nog tweemaal goud op de Olympische Winterspelen. Maar hij laat weten het meest trots te zijn vanwege Bibians onbaatzuchtigheid. „Dat jij, terwijl je zelf aan de zware medicijnen zit omdat die k*tkanker weer terug is, op zaterdagavond naar Apeldoorn rijdt om daar op de verjaardag van een vrouw die je niet kent een brief voor te gaan lezen als steun in haar gevecht tegen kanker.”

Trots is Edwin Spee ook omdat iedereen altijd kan rekenen op haar onbaatzuchtige steun. „Omdat jij liever geeft dan vraagt. Daarom hou ik van jou met heel mijn hart!”

Bibian werd in december nog uitgeroepen tot paralympisch sporter van het jaar en zei toen over haar man dat zij het zonder hem niet had gekund. „We hebben er samen voor geknokt, super trots op je.”

