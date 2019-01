Gordelloze prins Philip leidt tot storm van woede

Centraal in de woeste reacties op Twitter is daarbij de vraag hoe de prins het in zijn hoofd haalde om zonder gordel te rijden twee dagen nadat hij een fikse aanrijding had veroorzaakt, waarbij twee vrouwen en een baby evenals hij zelf aan de dood ontsnapten. ’Onverantwoordelijk’ is nog de meest vriendelijke observatie.

De volkswoede richt zich ook op het feit dat de echtgenoot van koningin Elizabeth al meteen weer een vervanging had voor zijn gecrashte auto, terwijl de inzittenden van de andere wagen dat waarschijnlijk niet hebben. Ook de discussie of iemand van de leeftijd van prins Philip (97) nog wel fit en alert genoeg is om de weg op te gaan, werd hervat.

Philip vond zaterdag in elk geval dat hij weer kon rijden. Koningin Elizabeth (92), die een aantal jaren jonger is, liet zich een dag eerder door de gebeurtenissen ook niet weerhouden om zelf haar Range Rover te pakken voor een ritje op haar landgoed.

Enkele brokstukken na het ongeluk Ⓒ Hollandse Hoogte