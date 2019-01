’Le Guess Who beste festival van Nederland’

Minister Ingrid van Engelshoven reikt de IJzeren Eierbal uit aan Lane Reckman tijdens muziekfestival Eurosonic / Noorderslag. Ⓒ ANP

Le Guess Who? is uitgeroepen tot het beste festival van Nederland. Dat werd bekend tijdens het festival Noorderslag in Groningen. Le Guess Who? wordt in de maand november gehouden op verschillende locaties in de stad Utrecht.