Opnieuw grote zorgen om Adèle Bloemendaal

Ze had zich haar oude dag anders voorgesteld, maar ze is er nog… ADÈLE BLOEMENDAAL hoopt over twee weken haar 84ste verjaardag te vieren, maar de afgelopen dagen was het niet zeker dat de onvergetelijke diva, die al zo vaak en zo lang aan een ziekbed ligt gekluisterd, die mijlpaal gaat halen.

Longontsteking

De afgelopen weken moest zij twee keer vanuit seniorencomplex ’De Flesseman’ in hartje Amsterdam, waar zij sinds enkele jaren woont, overgebracht worden naar het ziekenhuis. Tot twee keer toe werd bij Adèle een hardnekkige longontsteking geconstateerd die maar moeilijk te bestrijden leek. Vooral tijdens de eerste ziekenhuisopname zag het er volgens bronnen in ’De Flesseman’ bijzonder somber uit voor de comédienne, de laatste grote ster uit de ’Amsterdamse generatie’ van JOHNNY KRAAIJKAMP, RIJK DE GOOIJER, LEEN JONGEWAARD en PIET RÖMER.

„Eigenlijk is het een wonder dat ze nu toch weer hier thuis is”, vertelt een ingewijde die zelf heeft gezien hoe slecht Adèle er nog maar kort geleden aan toe was.

Eigenlijk is het al mis sinds Adèle in 2013 haar tachtigste verjaardag vierde in het vermaarde Amstel Hotel. Om, zoals ze zelf zei, ’camerateams met lelijke bloemen’ te ontlopen had zij zichzelf getrakteerd op een luxe kamer waar niemand haar die dag zou kunnen vinden.

Hetzelfde jaar werd duidelijk dat ze niet veel langer meer thuis zou kunnen wonen. Vergeetachtig geworden had zij zichzelf al een paar keer buitengesloten en had zij haar huis ook al een paar keer verlaten zonder het gas goed uit te draaien. Bang voor ongelukken als er vrienden waren, werd gezocht naar een geschikt onderkomen voor La Bloemendaal wat – wonder boven wonder – binnen afzienbare tijd werd gevonden op een steenworp afstand van haar oude huis.

„Is het niet geweldig?” jubelde Adèle tot verbazing van sommigen, want slechts weinigen hadden verwacht dat de trotse en stoere Amsterdamse haar zelfstandigheid zo gemakkelijk zou opgeven.

Zelf zei ze echter: „Ik heb altijd gedacht, áls ik ergens heen moet dan is het daarnaartoe. Midden op de Nieuwmarkt, bij mijn verse sapjeswinkel. En de naam klinkt trouwens ook gezellig: De Flesseman, hahaha!”

Poezen

Wat hielp is dat zij haar twee poezen mocht meenemen, dat haar kamer uitzicht bood op het altijd levendige plein met overdag zijn markt en ’s avonds het uitgaanspubliek én dat een oude bekende er haar buurman werd. In de kamer naast haar sleet namelijk DRS. P. de - naar later zou blijken - laatste twee jaar van zijn leven. HEINZ POLZER was in de jaren zeventig verantwoordelijk voor de tekst van succesvolle carnavalshits als Halleluja Kameraden waarmee Adèle haar carrière in die tijd nieuw leven inblies. Hij stierf in 2015, zijn buurvrouw zou dat niet meer bewust meemaken.

In de zomer van 2014 was Adèle namelijk opnieuw getroffen door twee zware hersenbloedingen, die zij nooit meer helemaal te boven zou komen. Lange tijd verbleef zij in het ziekenhuis en ook volgde nog een langdurige periode van revalidatie. De vraag was of zij nog zou terugkeren naar de kamer waar zij het zo naar haar zin had gehad. De Siamese poezen gingen naar een pleeggezin dat zijzelf zorgvuldig had geselecteerd voor het geval ze niet meer zelf voor MAX en MORITZ kon zorgen.

Met de ongekende kracht die haar tijdens haar hele leven kenmerkte, vocht zij zich zo goed en zo kwaad als dat ging terug. Praten, met die kenmerkende stem van haar, viel Adèle echter moeilijk. Zij bleef wel mensen herkennen.

Onlangs kreeg zij in ’De Flesseman’ nog bezoek van oude vriendin HEDY D’ANCONA. Zij bracht er een hele middag met Adèle door en haalde herinneringen op aan de jaren met DONALD JONES. Hedy tegen Privé: „Ik heb haar altijd uitzonderlijk gevonden. Ze was uniek, volstrekt zichzelf in alle omstandigheden. Ze had een bizar talent en internationale allure.”

Voor komend voorjaar staat de publicatie gepland van de biografie waaraan theaterjournalist HENK VAN GELDER al een aantal jaren werkt en waarin hij het bijzondere leven van Adèle Bloemendaal beschrijft.