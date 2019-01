Ariana mist overleden Mac Miller op zijn verjaardag

„Mis je”, schreef Ariana in haar tweet. Op Instagram deelde ze twee foto’s van zichzelf met Mac. Ariana heeft al vaker stilgestaan bij haar overleden ex. Op Thanksgiving plaatste ze ook een boodschap op social media. „Je wordt gemist”, schreef ze toen.

In mei van het vorig jaar werd bekend dat Ariana en Mac uit elkaar waren. De split kwam volgens de twee vanwege hun drukke werkzaamheden. Toen hij in september overleed aan een overdosis, was Ariana er kapot van. Een ruime maand later verbrak ze haar verloving met Pete Davidson.

Ariana deelt foto’s ter herinnering Ⓒ Instagram / Ariana Grande

