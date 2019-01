Zijn Brad Pitt en Charlize Theron hét nieuwe Hollywood-koppel?

Brad en Charlize zijn volgens The Sun sinds afgelopen kerst samen. De actrice heeft de zes kinderen van Brad Pitt nog niet ontmoet, maar ze is al wel bij hem op bezoek geweest in zijn huis in Los Angeles. „Ze zijn nu al een maand aan het daten en zijn al een tijdje gewoon vrienden. Ironisch genoeg zijn ze aan elkaar voorgesteld door Sean, maar hun relatie heeft zich verder ontwikkeld”, vertelt een bron aan de krant.

Het koppel werd samen gespot in de bar van het Chateau Marmont, een luxueus hotel op Sunset Boulevard in Los Angeles. „Nadat Brad eerst naar de film If Bale Street Could Talk is gegaan, ging hij naar Chateau. Hij heeft zich eerst omgekleed en voegde zich daarna meteen bij Charlize in de bar. Zij dronk een cocktail en hij gewoon water. Ze waren enorm handtastelijk en hij hield haar vast bij haar middel. Ook knipoogde hij naar haar. Ze zagen er allebei heel gelukkig uit.”