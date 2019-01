Gratis eten bij Jon Bon Jovi

„In lijn met onze missie worden federale werknemers aangemoedigd om zich aan te sluiten bij de heerlijke maaltijd die wij serveren, en om te leren over ondersteuning en hulpmiddelen die in onze gemeenschap beschikbaar zijn”, liet het restaurant, JBJ Soul Kitchen, weten op Facebook. Samen met gouverneur Phil Murphy en goede doelen wordt de maaltijd aangeboden op een van de locaties in New Jersey.

Het restaurant van JonBon Jovi staat bekend om zijn bijzondere manier van betalen: gasten mogen een zelf bepaalde donatie of vrijwilligerswerk doen om hun rekening af te betalen. „Sinds we zijn begonnen met de Soul Kitchen, wilden we ons hard maken om ervoor te zorgen dat iedereen die niet altijd weet waar zijn volgende maaltijd vandaan gaat komen, een plaats heeft om naar toe te gaan.”